Champions League, Real ai quarti: Atalanta battuta 3-1. Ok il City col Gladbach

I risultati delle gare di oggi: ai quarti di finale ci vanno il Real Madrid e il Manchester City

Non riesce l'impresa all'Atalanta, che viene eliminata agli ottavi di finale di Champions League dal Real Madrid. La squadra di Gasperini viene infatti sconfitta a Valdebebas per 3-1 dai gol di Benzema, Sergio Ramos e Asensio: non basta la bella punizione di Muriel alla Dea. Tutto facile, invece, per il Manchester City, che replica il 2-0 dell'andata con il Borussia Monchengladbach grazie ai gol di De Bruyne e Gundogan.