Gds – Champions, lo scudetto vale il gruppo delle big. Per l’Inter c’è la prospettiva…

Il tabellone della Champions 2022-23 comincia a delinearsi. L'Italia l’unico campionato top ad aver già qualificato le sue quattro squadre

Il tabellone della Champions 2022-23 comincia a delinearsi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Italia è l’unico campionato top ad aver già qualificato le sue quattro squadre: Milan, Inter, Napoli e Juve. Ma la collocazione nel sorteggio del 25 agosto a Istanbul non sarà un dettaglio. "Chi vince lo scudetto tra Milan e Inter sarà di diritto testa di serie. La Juve sarà nella seconda, in probabile compagnia del Chelsea e di Barcellona, Siviglia e Atletico se si qualificheranno nella Liga alle spalle di Ancelotti campione. Anche l’ultima inglese – una tra United, Tottenham o Arsenal – sarà tra le vice teste di serie, a confermare lo strapotere della Premier".