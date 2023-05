Champions, Sky si prende il triennio 2024-27. Su Prime le migliori gare del mercoledì

"la notizia era nell’aria già da qualche tempo, ora c’è l’ufficialità: per il triennio 2024/27 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Champions League (le migliori del mercoledì restano a Prime Video che lo aveva annunciato già a febbraio) e di tutte le 342 partite di Europa e Conference League, confermandosi sempre più regina di coppe", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Vale la pena fare un paio di considerazioni sulla notizia. La prima riguarda il concetto di «tutte le piattaforme»: significa che stavolta la pay tv di Comcast, oltre a trasmettere via satellite e in streaming su Now, potrà farlo anche in chiaro su TV8 (come oggi fa Mediaset). Le modalità sono tutte da definire, ma ovvio che se si è deciso di puntare anche su questo fronte, qualcosa di buono e di nuovo ci sarà. E vale la pena sottolineare pure che per le tre competizioni europee avrà l’esclusiva dello streaming, oggi condiviso con Infinity per la Champions e Dazn per Europa e Conference. L’altra considerazione riguarda in particolare