Libero – Corsa Champions, era il turno più importante. Terminati gli aggettivi per Inter e Milan

"Per le squadre impegnate nella corsa ai primi quattro posti era teoricamente il turno più importante della stagione. Il fatto che solo le romane lo abbiano sfruttato l’una, la Lazio, uscita dalle coppe (un vantaggio ma non un merito); l’altra, la Roma, unica oltre al Napoli a perdere l’andata dei quarti europei è indicativo sul fallimento complessivo della stagione delle altre grandi. Certo, la Juventus è condizionata dalla penalizzazione, ma il programma era avvicinarsi allo scudetto e questo non è comunque successo. Per le milanesi sono terminati gli aggettivi di certo non elogiativi: il loro successo continentale è il contraltare dell’insufficienza locale", scrive Libero.

"La Champions in corso non è la causa di questo peggioramento interno, ma una conseguenza, nel senso che il Milan e l’Inter vi hanno trovato un modo per redimersi dai peccati. Le milanesi dovrebbero pensare al loro “campionataccio”, ma non hanno tempo: per i rossoneri è già vigilia del ritorno contro un Napoli più sereno di una settimana fa, per i nerazzurri (che nel frattempo inoltrano il ricorso alla squalifica di Lukaku per la semifinale di ritorno di Coppa Italia) si avvicina un Benfica a sua volta sconfitto in patria. Nessuno a Milano baderà al posticipo di stasera che, paradossalmente, potrebbe creare ulteriori problemi: visti i rallentamenti, l'Atalanta può rispondere all’ennesima chiamata per le posizioni più nobili, agganciando l’Inter al quinto posto", aggiunge il quotidiano.