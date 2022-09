Champions, Viktoria Plzen-Inter: dove vedere la gara in tv

Dopo la vittoria con il Torino, l'Inter scenderà di nuovo in campo domani sera alle 18.45 in Champions sul campo del Viktoria Plzen.

La partita tra Viktoria Plzen e Inter verrà trasmessa da Sky. Per vederla in tv bisognerà quindi sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). L'alternativa per seguire Viktoria Plzen-Inter è Infinity+, sempre per gli abbonati, sia in diretta tv che in diretta streaming.