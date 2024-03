Zola: “Inter, errori che in Champions non ti permettono. La qualità…”

«La qualità con la quale l'Inter ha giocato quest'anno, i risultati ottenuti con continuità, ci hanno fatto pensare alla squadra di Inzaghi come una delle possibili sorprese in Champions. Ma questo è un torneo straordinario, dove non ti puoi permettere neanche una distrazione perché il livello delle rivali è alto e ti puniscono». Gianfranco Zola, su Prime, ha parlato dell'eliminazione dell'Inter in Champions League.