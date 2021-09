Inter, chance in arrivo per Dimarco: Inzaghi convinto, titolare contro la Samp?

L'esterno mancino, uno dei pochi rimasti ad Appiano Gentile in questa sosta per le Nazionali, è pronto a dire la sua

I tanti impegni ravvicinati che attendono l'Inter al termine della sosta per le Nazionali daranno modo a Inzaghi di concedere chance a diversi giocatori : tra questi spicca Federico Dimarco, tornato in nerazzurro e voglioso di dimostrare il suo valore. Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno mancino potrebbe anche partire titolare contro la Sampdoria:

"A Marassi, non è da escludere nemmeno l'impiego di Dimarco dal 1'. In questo caso non ci sarebbe il coinvolgimento di un sudamericano, ma si tratterebbe di una normale rotazione, tenendo conto che Perisic, in questa sosta, è impegnato con la Croazia (ultima gara martedì 7 contro la Slovenia), mentre il mancino cresciuto nel vivaio nerazzurro è rimasto alla Pinetina. Per di più è uno degli elementi che ha più convinto Inzaghi in questo avvio di stagione, dando una scintilla sia contro il Genoa sia contro il Verona".