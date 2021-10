Sudamericani, l’Inter spende 100mila euro per il volo charter. Cautela Lautaro

L'Inter spenderà 100mila euro per far tornare i sudamericani il prima possibile e in tempo per la partita di sabato contro la Lazio

Matteo Pifferi

L'Inter spenderà 100mila euro per far tornare i sudamericani il prima possibile e in tempo per la partita di sabato contro la Lazio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che rimarca il costo effettivo dei charter che, dopo uno scalo a Madrid, porteranno Lautaro, Correa, Vecino e i cileni Sanchez e Vidal direttamente a Roma. "È il risultato di un calendario compresso, che rende la vita molto complicata alle società e agli allenatori. Il piano è il seguente: Lautaro, Correa e Vecino torneranno nella notte tra venerdì e sabato, raggiungendo i compagni di squadra nell’hotel che ospiterà il ritiro dei nerazzurri. Ancora più ritardato il ritorno dei cileni, attesi (salvo contrattempi) a Roma solo nella mattinata del giorno della partita: per loro un impiego è praticamente da escludere, mentre sugli argentini Inzaghi valuterà in extremis", commenta il quotidiano.

Da monitorare, inoltre, le condizioni fisiche di Lautaro Martinez che giocherà da titolare contro l'Uruguay nella notte tra domenica e lunedì dopo l'affaticamento muscolare che gli ha impedito di esserci contro il Paraguay. "L'Inter si è mantenuta in stretto contatto con lo staff medico argentino e lo stesso Lautaro nelle ultime ore: al giocatore è stata raccomandata la massima attenzione", ribadisce La Gazzetta dello Sport.