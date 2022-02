Inter, che succede con Brazao? Accordo con il Cruzeiro, ma l’annuncio non arriva

Il portiere classe 2000 si allena da ormai 3 settimane con il club brasiliano, ma il trasferimento ancora non c'è

La vicenda riguardante Gabriel Brazao è diventata un vero e proprio giallo: il portiere brasiliano dell'Inter, dopo la rottura del legamento crociato rimediata la scorsa estate, sta proseguendo nel suo programma di recupero, e da gennaio si sta regolarmente allenando con il Cruzeiro con l'assenso del club nerazzurro. Accordo raggiunto per il suo trasferimento in prestito al club presieduto da Ronaldo, dichiarazioni da giocatore del Cruzeiro, fotografie sul campo. Eppure la cessione non è ancora stata ufficializzata.