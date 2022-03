Chechi: “Mondiali? Bisogna riflettere, con tanti stranieri difficile fare vivaio”

Il commento, sulla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali, dell'ex campione olimpico di ginnastica Jury Chechi

(ANSA) - ANCONA, 28 MAR - "Se 10 giocatori su 11 che vanno in campo delle squadre di calcio italiane sono stranieri, credo che si debba aprire una riflessione, perché probabilmente non è il modo migliore per costruire un vivaio migliore di questo che abbiamo": è il commento, sulla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali, dell'ex campione olimpico di ginnastica Jury Chechi, a margine dell'inaugurazione dell'isola sportiva che è stata realizzata a Montelupone in provincia di Macerata.