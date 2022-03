Chelsea in vendita, il fondo Oaktree pronto a fare un’offerta

Il gruppo che ha concesso all'Inter un finanziamento di 275 mln sarebbe pronto ad acquistare il club di Abramovich

Il fondo californiano Oaktree Capital prepara un'offerta per l'acquisto del Chelsea. La notizia arriva dal Financial Times che spiega come la società sia pronta a cambiare proprietà dopo le sanzioni imposte dall'Inghilterra ad Abramovich, proprietario - che si è dimesso dalla carica di presidente - del club inglese. Si tratta dello stesso fondo che ha garantito un finanziamento di 275 milioni di euro all’Inter attraverso Great Horizon, la controllata di Suning.