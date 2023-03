Chelsea, Boehly sogna un nuovo stadio: due le ipotesi sul tavolo

I nuovi proprietari del Chelsea stanno prendendo in considerazione una nuova casa per il club

I nuovi proprietari del Chelsea, l'americano Todd Boehly e l'iraniano Behdad Eghbali, stanno prendendo in considerazione una nuova casa per il club. Sul tavolo sono due le ipotesi: demolire lo Stamford Bridge e costruirvi un nuovo stadio, o cercare una nuova sede in una posizione diversa.