CdS – Chelsea, non solo Casadei: l’Inter teme un assalto anche per Dumfries

In vista dell'atteso assalto del Chelsea per Cesare Casadei, in casa Inter c'è un'altra preoccupazione: che l'interesse dei Blues per il gioiellino classe 2003 si estenda anche ad altri elementi della rosa nerazzurra. Il nome, secondo il Corriere dello Sport, è quello di Denzel Dumfries: "C'è il timore che nella trattativa per "Casa", spunti fuori anche il nome di Dumfries: per ora l'olandese non ha offerte e sia Inzaghi sia l'area tecnica non prendono neppure in considerazione l'idea di perderlo. Almeno in questa finestra estiva. In quella invernale o entro il 30 giugno 2023, vedremo".