Chelsea, Cech: “Situazione difficile. Proviamo a finire la stagione. Vorremmo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, l'ex portiere ha parlato di come il club si sta preparando per affrontare una situazione complicata

Roman Abramovich è alla ricerca di un nuovo acquirente per il Chelsea dopo le restrizioni imposte dal governo britannico. Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, Petr Cech ha parlato di come il club si sta preparando per affrontare una situazione complicata: "E' una situazione difficile. Abbiamo molte domande ma non molte risposte. Siamo determinati a concentrarci sulle cose che possiamo controllare, ovvero lavorare con le persone, supportarci a vicenda, venire ad allenarci, concentrarci sulle partite. Devo ammettere che andiamo giorno per giorno".

"I nostri pensieri sono su come andare avanti in modo da poter finire la stagione. Facciamo parte della Premier League, una delle migliori competizioni al mondo. Per noi essere in grado di portare avanti e finire la stagione aiuterebbe tutti gli altri nel anche campionato. Proviamo a finire la stagione. Speriamo che le persone che lavorano per il club possano ottenere i loro stipendi e vivere la loro vita, e si spera che lavorino. Ma questa è una domanda difficile per me a cui rispondere perché non so come sarà la licenza tra giorni. Questa è una situazione quotidiana. Vorremmo sapere come operiamo e cosa possiamo fare con la squadra in futuro. Senza queste risposte, è difficile pianificare".