Cessione Chelsea, arriva il via libera da Londra: “Nulla andrà ad Abramovich”

La cessione del Chelsea ad un consorzio statunitense è ufficialmente compiuta

Ieri era stata la volta del consiglio della Premier League dare il proprio nulla-osta al passaggio di proprietà della società di Stamford Bridge, che chiude così i 19 anni anni di presidenza di Roman Abramovich. Un portavoce del governo ha dichiarato: "In seguito ad accurati accertamenti (legali e contabili, ndr), possiamo essere certi che dell'intero ricavato della vendita del Chelsea non potrà beneficiare Roman Abramovich o nessun altro individuo colpito da sanzioni. Ora possiamo cominciare a lavorare per assicurare che il profitto generato dalla cessione venga destinato ad un ente benefico che si occupa delle vittime della guerra in Ucraina". La nuova proprietà ha pagato quasi 5 miliardi di euro per assumere il controllo del club, messo in vendita in seguito alle sanzioni che hanno colpito Abramovich, perché ritenuto vicino al Cremlino dal governo britannico.