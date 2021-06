Inter-Chelsea, identificata la contropartita per Hakimi: valutazioni in corso

I Blues fanno sul serio per l'esterno marocchino: i due club cercano l'intesa per quanto riguarda la parte economica

Achraf Hakimi rimane il calciatore dell'Inter più richiesto sul mercato internazoinale. Secondo il Corriere dello Sport il Chelsea avrebbe trovato la carta da giocare per superare la concorrenza del Paris Saint-Germain: "Dopo la prima offerta dei francesi, sono entrati in scena i Blues, offrendo una serie di contropartite tecniche che Marotta e Ausilio hanno giudicato interessanti, per poi puntare in via definitiva su Marcos Alonso. [...] Identificata la contropartita tecnica, Marcos Alonso appunto, occorre individuare l'incastro giusto tra la valutazione dello spagnolo e il conguaglio economico: superfluo sottolineare come Marotta e Ausilio puntino ad alzare il più possibile il contante".