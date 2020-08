Chelsea, ripartenza in salita: 8 giocatori hanno il Covid, sono tutti in isolamento

La preparazione del Chelsea in vista della prossima stagione è alle prese con le prime difficoltà. Secondo quanto riportato dal Daily Mail sarebbero otto i giocatori dei Blues ad aver contratto il Covid-19. Il Telegraph specifica che sei giocatori hanno il virus e altri due si trovano in quarantena per essere venuti a stretto contatto con le persone colpite. La stampa inglese ha ipotizzato anche i nomi dei giocatori coinvolti: Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori. I calciatori si trovano tutti in autoisolamento, in ottemperanza alle linee guida del governo. A rendere plausibile questa ipotesi le foto in vacanza scattate sull’isola di Mykonos lo scorso fine settimana. Pare che anche Jorginho, Ross Barkley, Emerson e Michy Batshuayi siano in quarantena.