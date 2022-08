Chelsea, nuova offerta per Fofana: con il suo arrivo Chalobah parte in prestito

Prosegue il pressing del Chelsea per Wesley Fofana: il club londinese è pronto ad aumentare ulteriormente la propria offerta per il difensore del Leicester, spingendosi fino a quota 75 milioni di sterline. Un suo eventuale arrivo, come ricorda Fabrizio Romano, potrebbe dare il via libera al prestito di Trevoh Chalobah: sul centrale classe '99 ci sono Inter, Lipsia e Milan.