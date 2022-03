Telegraph – Le stelle del Chelsea pianificano la fuga: contattati gli avvocati per…

I giocatori stanno esplorando potenziali vie di fuga nel caso in cui la catastrofe finanziario dovesse colpire il club

Ogni giorno che passa la situazione si fa sempre più complicata per il Chelsea. Secondo quanto riporta il Telegraph, i giocatori stanno esplorando potenziali vie di fuga nel caso in cui la catastrofe finanziario dovesse colpire il club a causa delle sanzioni che Roman Abramovich deve affrontare. Gli agenti sono stati in contatto con gli avvocati per chiedere informazioni sulle loro opzioni se, nello scenario peggiore, i pagamenti degli stipendi arrivassero in ritardo nei prossimi mesi. La dirigenza potrebbero avere grossi problemi per coprire i 28 milioni di sterline di stipendio in uscita al mese. Le riserve di cassa ammontano a 17 milioni di sterline e non possono quindi coprire l'intera cifra necessaria.