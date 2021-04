Chelsea: “Superlega decisione sbagliata di cui il club si pente profondamente”

Il club londinese ha indirizzato una lettera ai tifosi chiedendo scusa per la decisione di partecipare alla Superlega

Anche il Chelsea fa mea culpa. Nella tarda serata di ieri il club londinese ha pubblicato una lettera rivolta ai tifosi per scusarsi e chiarire i motivi che lo avevano portato a unirsi alla Superlega. "La nostra ambizione e' sempre stata quella di fare del Chelsea il miglior club al mondo e la decisione di unirsi alla Superlega era guidata da questa ambizione. Quando e' diventato chiaro che poteva nascere una nuova Lega, non volevamo che il Chelsea perdesse la possibilità di farne parte e rischiasse di rimanere dietro i nostri principali rivali inglesi ed europei", prova a giustificarsi la società, contestata dai tifosi lo scorso martedì. "Ma la proprietà e la dirigenza hanno capito che coinvolgere il club in un tale progetto e' stata una decisione che non avrebbero dovuto assumere e di cui si pentono profondamente". (ITALPRESS)