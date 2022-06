Marina Granovskaia lascerà il Chelsea. “Ma l’affare Lukaku-Inter va avanti”

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Marina Granovskaia lascerà il Chelsea. Nel nuovo assetto societario, la plenipotenziaria dei Blues sotto la presidenza Abramovich non farà più parte del board dirigenziale del club londinese tanto che l'addio si materializzerà prima della fine della finestra di mercato. Todd Boehly, colui che sta conducendo la trattativa per Lukaku con l'Inter, diventerà il nuovo presidente e al contempo gestirà in prima persona il mercato del Chelsea.