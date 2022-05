UFFICIALE / Chelsea, terminata procedura di vendita: “Investiremo in varie aree”

Il passaggio da Abramovich al consorzio americano guidato da Boehly e Clearlake Capital ora è completo

Eva A. Provenzano

È stato completato il passaggio delle quote del Chelsea dalla vecchia società guidata da Abramovich al consorzio americano guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital. Non sono state diffuse le cifre dell'operazione ma secondo i media inglesi l'acquisizione del Chelsea è avvenuta per una cifra attorno ai 5 miliardi di euro.

Il consorzio - come si apprende nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club - comprende anche Hansjörg Wyss, fondatore della Wyss Foundation, e Mark Walter, co-fondatore e CEO di Guggenheim Capital. Walter e Boehly sono i proprietari dei Los Angeles Dodgers, dei Los Angeles Lakers e dei Los Angeles Sparks. La transazione ha ricevuto tutte le approvazioni necessarie dal governo del Regno Unito, dalla Premier League e da altre autorità.

Secondo i termini dell'accordo, Boehly e Clearlake condivideranno il controllo congiunto e la parità di governance all'interno del club e il presidente sarà Boehly.

"Boehly e Clearlake si impegnano a investire in aree chiave che estenderanno e miglioreranno la competitività del Chelsea, inclusa la riqualificazione di Stamford Bridge, ulteriori investimenti nell'Accademia per i giovani, nella squadra femminile e nello stadio Kingsmeadow. I proprietari continueranno anche l'importante lavoro della Chelsea Foundation", si legge nello stesso comunicato.

"Siamo onorati di diventare i nuovi proprietari del Chelsea - le parole di Boehly. Siamo tutti dentro. La nostra visione come proprietari è chiara.Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi. Insieme al nostro impegno per lo sviluppo della squadra giovanile e l'acquisizione dei migliori talenti, il nostro piano d'azione è investire nel Club a lungo termine. E costruire sulla straordinaria storia di successi. Voglio ringraziare personalmente i ministri e i funzionari del governo britannico e della Premier League per tutto il loro lavoro fatto perché tutto questo fosse possibile".

Behdad Eghbali e José E. Feliciano, co-fondatori e managing partner di Clearlake, hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di impegnare le nostre risorse per continuare il ruolo di primo piano del Chelsea nel calcio inglese e mondiale e vogliamo continuare ad essere motore per lo sviluppo dei talenti calcistici. Vogliamo anche ringraziare le autorità per il loro lavoro durante tutto il processo di acquisizione del club. Vogliamo far crescere significativamente il Club come piattaforma globale".