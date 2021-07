Cherubini (SM): “Spalletti non è un fesso. Dopo Roma e Inter ha capito…”

Le parole del giornalista a proposito del tecnico toscano finito al Napoli dopo il termine del contratto con l'Inter

Marco Cherubini, giornalista Mediaset che da anni segue da vicino la Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il primo anno di Spalletti di solito è un anno spettacolare. Spero che carattere di Luciano si sia un po' smussato, lui ha tantissime idee ed è tutto tranne che un fesso: ha capito che alla Roma qualcosa non ha funzionato, così come all'Inter, l'ho visto molto cresciuto. Mi è piaciuto come Spalletti ha affrontato l'argomento Koulibaly, ha fatto capire le sue intenzioni per il futuro dicendo che non ha mai allenato uno così forte. E' un modo intelligente per gestire la questione, senza andare al muro contro muro".