Chi decisivo per lo scudetto? Zazzaroni: “Dico Lautaro”. Caressa: “Faccio nome a sorpresa”

Lo scambio tra i due giornalisti durante la diretta a Radio Deejay. Il direttore del Corsport: "Inter oggi favorita per lo scudetto"

Chi sarà il calciatore decisivo per la conquista dello scudetto? E' questa la domanda su cui si dibatte a Radio Deejay, con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha la sua idea sulla favorita: "Io dico Lautaro. In questo momento l'Inter è favorita per condizione, qualità e continuità. Anche per gli infortuni che hanno colpito il Napoli: non mi è mai capitato di vedere i 5 giocatori più importanti fatti fuori". Fabio Caressa, conduttore Sky, indica però un altro giocatore: "Lautaro è plausibilissimo, ma io faccio un nome a sorpresa: Muriel. Perché se ricomincia a segnare con la frequenza dell'anno scorso negli ultimi venti minuti, l'Atalanta le vince tutte".