Chiambretti: “Oggi non è facile per un presidente. Guardate l’Inter: ha vinto ma…”

Le parole del conduttore di Tiki Taka: "Il futuro? Squadre composte da giovani che sappiano giocare a pallone: nel nostro campionato ci sono atleti, più che calciatori"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Piero Chiambretti, conduttore di Tiki Taka, ha parlato così della difficile stagione del Torino e dei motivi che l'hanno portato a rischiare la retrocessione: «Difficile rispondere, se consideriamo che i giocatori negli ultimi due campionati sono più o meno stati gli stessi di quelli che, con Mazzarri, avevano raggiunto l’Europa. Non è un frangente semplice, per essere un presidente. Si prenda l’Inter: ha appena vinto lo scudetto, ma già la proprietà frena, su investimenti e stipendi, in vista della prossima stagione».