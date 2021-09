Chiambretti: “Scudetto? Inter ancora favorita. L’arrivo di Inzaghi significa…”

Le parole del conduttore tv: "L’Inter è ancora una favorita per il tricolore. Sulla carta il campionato può darci delle sorprese, al di là degli outsider"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Piero Chiambretti, conduttore tv, ha parlato così del momento dell'Inter e della corsa scudetto: "L’arrivo di Inzaghi, allenatore giovane, oltre che di giocatori come Dzeko e Correa, significa puntare finalmente su una politica più giovane di gestione economica e di organizzazione. L’Inter è ancora una favorita per il tricolore. Sulla carta il campionato può darci delle sorprese, al di là degli outsider. L’arrivo di tanti allenatori di esperienza su tante panchine importanti danno al campionato una curiosità dialettica. Io credo che sarà comunque un campionato a 4-5 squadre ma ora è troppo presto per dirlo".