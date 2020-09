Chiariello: “Inter, c’è un punto interrogativo enorme. Pirlo un’incognita. Per lo scudetto…”

Il giornalista di ‘Radio Punto Nuovo‘, Umberto Chiariello, ha parlato a Canale 21 della Serie A, che ha preso il via nell’ultimo weekend. Ecco le sue parole, riportate da Areanapoli.it: “Il Napoli può farcela ad arrivare terzo. La Juve ha fatto poco sul mercato? Ma ha preso Dejan Kulusevski, anche se ha un punto interrogativo in panchina. Un punto interrogativo enorme riguarda pure l’Inter: se Lautaro Martinez va al Barcellona, cambia tanto. Paolo Condò considera l’Atalanta tra le favorite allo scudetto. Secondo qualcun altro, invece, i nerazzurri potrebbero avere un calo, dopo aver raggiunto il proprio vertice. Io dico che il Napoli si è completato in maniera magnifica in attacco perché ora ha tante possibilità, tre giocatori diversissimi tra loro. Se dai palla ad Andrea Petagna la metti in cassaforte, non la perde mai. Dries Mertens è un regista d’attacco“.