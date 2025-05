Kvara è un gran giocatore, inutile stare qui a discuterne, ma che gente è chi tifa PSG nella finale di Champions? Siete quelli che hanno un paio di corna sulla testa, cornuti e felici. Vi hanno fottuto la fidanzata e voi tifate per loro? Se l'estate scorsa il PSG fosse venuto dal Napoli, in maniera corretta, dicendo di volere Kvara e Osimhen e chiedendo il permesso di trattare coi calciatori sullo stipendio, non ci sarebbe stato nulla da eccepire. Anzi, avremmo ringraziato il PSG per averci dato una mano a rifondare la squadra. Ma dimenticate ciò che disse De Laurentiis a Palazzo Reale, ossia che il PSG aveva trattato col procuratore di Kvara e col procuratore di Osimhen di nascosto dal Napoli. Trattava i loro ingaggi senza trattarne il cartellino. Una pratica truffaldina affinché il calciatore ricatti il club, dicendo di voler andare via, in modo tale che il prezzo si abbassi.

Kvara non era più sul pezzo, non c'era più con la testa, si rifiutò di partire per una trasferta. L'errore è a monte: bisognava venderlo prima, non costringerlo a restare. Un errore che però capisco.

Ciò che non capisco è perché la gente tifi per lui e per il PSG. Siete cornuti! Uno vi frega la fidanzasta di nascosto e poi fate il tifo per lui? Ma l'onore ce l'avete? Io non posso tifare per il PSG, che è venuto a prendersi il mio miglior calciatore con l'arroganza dei soldi e un comportamento sbagliato".