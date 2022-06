Chiellini: “Avrei dato una gamba per uscire di scena col decimo scudetto”

Le parole del bianconero: "Nella vita bisogna saper vincere ma soprattutto perdere. È dura imparare ma credo che le persone di un certo livello si vedono da questi momenti"

Ci hai provato, ma sarebbe stata la ciliegina. Quello che ho vinto questa estate in nazionale ha ripagato quella delusione lì. Però la mia torta è bella grande. È saporita. Non posso lamentarmi. Ci fosse stata anche quella avrei lasciato con un sorriso in più. Qui ero rimasto l'unico ad aver vinto i nove scudetti. Ho perso i pezzi... Soddisfazione di essere rimasto, di essere arrivato. Avrei dato anche l'altra gamba per arrivare al decimo di fila e uscire di scena così. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. In dieci anni abbiamo avuto dentro due o tre cicli".