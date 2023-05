Chiellini: “Champions League ossessione per il Manchester City. Per l’Inter…”

Giorgio Chiellini, in collegamento video con Sky Sport, ha detto la sua sul Manchester City, prossimo avversario dell'Inter nella finale di Champions League: "Per quello che si è visto questa sera sembra difficile trovare punti deboli nel Manchester City. Se giocano così non ce n'è per nessuno. La Champions League resta l'ossessione di Guardiola. Il Manchester City non può non vincere questa Champions, contro l'Inter non ha scuse: sono i grandi favoriti e l'unica speranza per gli italiani è la tensione. Perché per il resto, con tutto il rispetto, il City è di un altro livello. E non ha segnato Haaland, immaginate cosa può succedere se entrano quei palloni".