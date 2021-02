Chiellini: “Mi dissero ‘Firma per l’Inter’: rifiutai. Ibra? Solo all’Inter ‘nemico assoluto'”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, si è raccontato ai microfoni della rivista francese So Foot. Il calciatore toscano ha raccontato un retroscena legato all’Inter e un rifiuto: “Un anno mi chiamarono il 31 gennaio alle ore 18 per dirmi: “Devi firmare per l’Inter”. Rifiutai. Stavo facendo quarta liceo, non volevo andare da nessuna parte“.

Nell’intervista, riportata dal Corriere di Torino, Chiellini parla anche del rapporto con Ibrahimovic: “Stimo molto Zlatan, ci rispettiamo. Eravamo compagni di squadra, nella mia prima stagione alla Juve. Mai avuto paura di affrontarlo, mai fatto un passo indietro di fronte a lui. Aveva già una forza fisica fuori dal comune. Dopodiché è diventato il “nemico assoluto”, quando è passato all’Inter, poi semplice “avversario” al Milan o in Nazionale. Il migliore nemico della mia carriera è Ibrahimovic, senza dubbio”.