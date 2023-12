Chiellini: “Io se sono l’Inter non ho paura dell’Atletico Madrid. Posso aver timore…”

“Per quello che è oggi il Milan, una squadra giovane che ha cambiato tanto in estate, l’Europa League può essere la giusta competizione per provare ad arrivare in fondo. Non mi aspettavo il Borussia Dortmund in vetta al gruppo F dopo cinque turni, mi aspettavo si giocasse il secondo posto col Milan col Newcastle come outsider. Il PSG lo vedevo molto favorito, ma sta pagando il cambio drastico definito in estate. Il Milan non può fare uomo contro uomo a tutto campo, va in difficoltà. Leao devi sfruttarlo per quei 2-3-4 lampi che ha, torna dopo un mese e non può essere al massimo. Deve giocarsela sugli episodi, se il Milan se la gioca a tutto campo non ne esce“.