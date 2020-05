Chiellini contro Balotelli e Felipe Melo. Interviene Lapo Elkann e scatena i tifosi

Non che ci mancassero le solite polemiche del calcio. Ma Chiellini ha scritto con Crosetti la sua autobiografia e non è stato tenero con il suo ex compagno di Nazionale, Balotelli, ed un ex bianconero, Felipe Melo. Ha spiegato perché con loro non si è trovato particolarmente bene e ovviamente è arrivata la risposta dei due ex nerazzurri. Il popolo del calcio come al solito si è diviso. E pure Lapo Elkann non ha fatto mancare il suo parere, su Twitter, ovviamente schierandosi dalla parte del capitano juventino: «Chiellini sei il nostro capitano. Noi ti amiamo e stimiamo, siamo orgogliosi di te. Forza Chiello», ha scritto l’imprenditore. Ovviamente scatenando le risposte dei tifosi che non hanno apprezzato le parole del difensore. “C’è poco da essere orgogliosi”, gli ha scritto qualcuno. “Più che altro ottima mossa di marketing”, “Orgogliosi non sarà un po’ troppo?”.