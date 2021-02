Chiellini: “Col Porto emozioni simili a quelle con l’Inter. In Champions più insidie perché…”

Il difensore della Juventus ha presentato la sfida contro il Porto di domani ed è tornato sulla gara di Coppa Italia contro l'Inter

Il difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto: "Arriviamo da un periodo molto positivo e la partita di sabato non ci scalfisce. Dobbiamo grande equilibrio e grande calma, comunque distinguere le due competizioni. In campionato mancano 16 partite più il recupero e siamo ancora in lotta e adesso inizia un altro grande obiettivo come la Champions. Abbiamo tanto entusiasmo e voglia di far bene consapevoli delle difficoltà che ci attendono domani".