Chiellini: “Ritrovo Juve prima in classifica. Inter e Lazio? Dobbiamo fare corsa a cronometro”

Giorgio Chiellini è tornato in campo dopo mesi lontano dalla Juve per infortunio. Il difensore ha giocato un quarto d’ora contro il Brescia e dopo la gara ha parlato con Skysport. Ecco cosa ha detto: «Sono contento perché sto rientrando piano piano e il quarto d’ora di oggi è stata una scossa di energia. Voglio aiutare i miei compagni a giocarci tutto. Voglio riuscire a dare una mano, adesso che arriva veramente il bello. Che Juve ritrovo? Una squadra prima in classifica e devo ringraziare i miei compagni. Adesso è difficile e lo sapevamo, spero di dare entusiasmo e freschezza, anche perché ad un certo punto serve, proverò a dare questo. Abbiamo un mese pieno prima della sosta dove c’è già un crocevia importante per il nostro anno. Se la pressione di Lazio e Inter ha tolto certezze alla Juve? Noi dobbiamo fare una corsa a cronometro. Poi le altre squadre le vediamo alla fine. E’ importante fare punti a prescindere da chi è seconda o terza. Siamo tutte lì, è più bello anche per gli spettatori, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi».

(Fonte: Skysport)