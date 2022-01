Chiellini: “San Siro stadio più bello d’Italia, giusto abbia campo adeguato. Qualche…”

Le parole del difensore bianconero sul manto erboso di San Siro al termine della gara contro il Milan

Al termine di Milan-Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Dazn. Il difensore bianconero si è soffermato sul manto erboso di San Siro che da qualche mese presenta non pochi problemi. "Ne ha parlato ieri Simone Inzaghi, speriamo trovino una soluzione. Si è giocato tanto, nei mesi invernali giocare così tanto è tosta. Qualche dubbio sul calendario con due partite in due giorni c'è, ma è stato così per entrambe le squadre. San Siro rimane lo stadio più bello d'Italia ed è giusto che abbia un campo adeguato".