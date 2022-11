Ex arbitro Chiesa: “Atalanta-Inter, mancano due gialli. Il rigore su Zapata…”

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a calciomercato.com ha risposto così sulla direzione di Chiffi in Atalanta-Inter

“Altra ottima partita per Chiffi (6,5), non era semplice. Il rigore per l’Atalanta è nettissimo: Zapata prende posizione e De Vrij intercetta la sua corsa con un fallo. Per il resto fa tutto bene, potrebbe ammonire Lookman per una trattenuta su Dumfries e Barella per un fallo di mano, ma la sua prestazione è buona”.