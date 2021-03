Chiesa: “Crediamo allo scudetto, la Juve non molla mai. Meritavamo di passare”

Ai microfoni di Sky Sport, Federico Chiesa ha mostrato tutta la sua amarezza per l'eliminazione della Juventus

"Non mi porto nulla di positivo a casa stasera. Volevamo passare e non ci siamo riusciti, c'è grande rammarico. Meritavamo di passare per quello che abbiamo prodotto. Ora c'è da lavorare e pensare al campionato. E' una Serie A molto dura, tante squadre stanno facendo su. Io credo ancora allo scudetto. Ne verremo fuori con una grande prestazione a Cagliari, dobbiamo dimostrare che la Juventus non molla mai. Abbiamo avuto l'opportunità per portare la partita a casa".