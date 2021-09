Chiesa: “Fiorentina-Inter, Fabbri da 5: su Skriniar era fallo. Rosso a Gonzalez…”

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a Calciomercato.com ha commentato la prestazione di Fabbri in Fiorentina-Inter

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a Calciomercato.com ha commentato la prestazione dell'arbitro Fabbri in Fiorentina-Inter: "Non una grande partita, un po' di errori dal punto di vista disciplinare e conduzione che fa riflettere. Sul gol della Fiorentina, il fallo di Gonzalez su Skriniar è più da fischiare che da lasciar correre. Sull'espulsione di Gonzalez non sbaglia, sbaglia l'impostazione disciplinare: l'ammonizione a Bastoni era da dare, ma non è condizionante e non giustifica le veementi proteste del giocatore viola". Voto 5 per l'arbitro.