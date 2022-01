EDICOLA TS – “Ci vediamo in campo”. Tutto il calcio rincuora Chiesa

"Toro meraviglia". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 11 gennaio 2022

"Toro meraviglia". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 11 gennaio 2022. Il taglio alto, invece, è dedicato all'infortunio di chiesa. "Ci vediamo in campo". "Tutto i calcio rincuora Chiesa che deve essere operato per la ricostruzione del crociato anteriore, stagione finita. Ma Federico avverte: "Tornerò presto".