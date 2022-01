Mancini a Chiesa: “Farà la differenza la voglia di rialzarsi. Ti aspettiamo”

Il commissario tecnico della Nazionale ha scritto un messaggio per il giocatore che si è infortunato e deve operarsi

Un momento difficile per lui e la Juventus, ma una brutta tegola anche per l'Italia. L'infortunio di Federico Chiesaal crociato mette in difficoltà anche Roberto Mancini. Il CT perde uno dei suoi migliori uomini e la qualificazione al Mondiale non è ancora certa.