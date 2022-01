Chiesa dovrà operarsi, l’Inter: “Ti aspettiamo in campo per altre grandi sfide”

Il club nerazzurro si è unito ai tanti messaggi di in bocca al lupo inviati all'attaccante per una guarigione rapida dopo la rottura del crociato

Anche l'Inter, prossima rivale sul campo della Juve, nella finale di Supercoppa che si gioca mercoledì sera ha voluto unirsi al coro di solidarietà che sta raggiungendo il giocatore italiano. Tanti i messaggi di sostegno per questo momento difficile. I nerazzurri hanno scritto in un tweet: "In bocca al lupo, Federico. Ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide!".