Marani: “Anno difficile per Chiesa? Senza Commisso era già della Juve”

Di Federico Chiesa e della sua annata non proprio migliore si è parlato a Skysport prima della gara tra la sua Fiorentina e il Torino. Matteo Marani, a proposito del giocatore spesso associato all’Inter, ha sottolineato: «Non ho visto sviluppo, ho visto tratti di grande potenziale. Non ho visto la crescita, ho visto la difficoltà, che va compresa, giustificata in un certo senso. Diciamo la verità. Se non fosse arrivato Commisso a Firenze Chiesa starebbe giocando nella Juventus. L’arrivo del nuovo proprietario ha bloccato un progetto che il giocatore aveva già dentro di sé. Quindi è comprensibile. Adesso sta reagendo, si sta ritrovando e si sta mettendo nei panni di chi non ha dimostrato ancora tutto».

(fonte: skysport)