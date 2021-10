Chiesa: “Sassuolo-Inter, do 5 a Pairetto: Handanovic da rosso per questi motivi”

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a Calciomercato.com ha commentato la prestazione di Pairetto in Sassuolo-Inter

Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, a Calciomercato.com ha commentato la prestazione dell'arbitro Pairetto in Sassuolo-Inter: "Non prende la decisione corretta in occasione del fallo di Handanovic su Defrel: il portiere occupa spazio, gli taglia la strada ed entra in modo scomposto. Sarei stato favorevole all'espulsione. Giusto il rigore per l'Inter perché Consigli travolge Dzeko”. Voto 5 per l'arbitro.