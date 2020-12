Chivu: “Bastoni? Mi piace vedere giovani con personalità. Per fortuna non ho mai incontrato…”

Cristian Chivu, allenatore dell’U18 dell’Inter, è intervenuto in diretta su Inter TV per parlare della sfida di Champions League: “Le partite con lo Shakhtar? Sono state due partite diverse perché hanno loro avuto un approccio diverso. Dopo il 5-0 hanno imparato a non affrontare l’Inter a viso aperto, difendendo e usando l’arma del contropiede. Questo girone ci regala suspence fino alla fine, tutti possono qualificarsi. Le squadre faranno attenzione a non subire per sfruttare elementi favorevoli. Difficile paragonare una finale a questa partita. Bisogna prenderla come tale. E’ una partita importante, noi dovremo vincere. Non hai alternative per passare il turno e aspettare il risultato dell’altra gara. L’Inter ha il dovere di trattare tutte le partite come una finale, le squadre che pretendono di raggiungere certi obiettivi lo devono fare”.

Bastoni? “E’ un ragazzo giovane, che si fa valere e che ha tante qualità. Ha la possibilità di giocare titolare in una squadra in cui puoi accrescere l’autostima e anche l’esperienza. A me piace, mi piace vedere i giovani con personalità e che sanno gestire mentalmente certe partite. Tecnica e fisico sono aspetti fondamentali, ma quello che fa la differenza è la testa. Lui ha dimostrato di essere all’altezza sia dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto mentale”.

Come si marcano Lukaku e Lautaro? “Per fortuna non li ho incontrati. E’ una coppia frutto del lavoro di un allenatore che ha saputo prepararli al meglio, con metodologie. Lui è stato bravo a renderli una coppia devastante. Uno è molto mobile, l’altro nell’uno contro uno può diventare devastante. Non è facile, per fortuna li abbiamo e ci danno tante soddisfazioni”.

(Inter TV)