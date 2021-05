Chivu: “Inter, era ora! Scudetto arrivato con concretezza, solidità e qualità”

I complimenti dell'ex difensore e attuale allenatore della formazione Under 18 nerazzurra dopo la vittoria del titolo

Cristian Chivu, ex difensore dell'Inter e attuale allenatore della formazione Under 18 nerazzurra, ha voluto complimentarsi per la vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport: "Era ora! Concretezza, solidità (non solo difensiva), capacità di cambiare per sfruttare le qualità: lo scudetto è stato tutto questo".