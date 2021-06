Ts – Primavera Inter, ecco Chivu: la scelta ha una motivazione ben precisa

Sarà Christian Chivu il tecnico che sostituirà Armando Madonna sulla panchina dell'Inter Primavera

"Se infatti Madonna, che saluta dopo tre stagioni comunque positive, era ritenuto il profilo migliore per ottenere fin subito dei risultati importanti con i talenti messi a disposizione da Roberto Samaden , quello di Chivu invece è ritenuto perfetto per far sbocciare le attitudini e le qualità dei singoli giocatori. La motivazione va ricercata anche nel passato da calciatore del 40 enne, cresciuto in Patria, ma affinatosi nella scuola dei lancieri".