Redazione1908 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 19:31)

Prima conferenza pre partita del nuovo campionato e prima stoccata. Ci ha pensato Cristian Chivu, che a precisa domanda sulle dichiarazioni di Oriali prima di Sassuolo-Napoli ("Se paragoniamo il nostro campionato a un gran premio di Formula 1, in griglia c'è solo una squadra al momento, che è l'Inter, che è superiore a tutte le altre") ha risposto seccamente, rispedendo al mittente il pronostico sulla favorita per lo scudetto:

"Io do ragione a Max Allegri che dice che chi ha vinto lo scudetto è il favorito l'anno dopo. Lele è un amico, con la squadra che avevano l'anno scorso e con quello che hanno speso questa estate direi che il Napoli parte sempre come favorita".

L'estate nerazzurra è stata molto particolare, iniziata con il peso della finale di Champions e l'impegno nel Mondiale per Club, comunque utile al neo allenatore per il primo approccio con la sua nuova squadra. L'Inter è così stata l'ultima a ripartire, ma già nelle uscite in amichevole la squadra è sembrata subito sul pezzo:

"Abbiamo lavorato bene - ha detto -, la preparazione è stata breve ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà, i ragazzi hanno lavorato sodo e si sono messi a disposizione per questo inizio di stagione. Siamo un cantiere aperto, vogliamo migliorare la prestazione di questa squadra a livello individuale e collettivo. Siamo pronti per iniziare, non vediamo l'ora".