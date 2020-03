Chong, prima firma per la nuova Inter. E Marotta ha già il progetto per l’esterno: al Verona per…

L’Inter è già al lavoro sul fronte mercato per la prossima stagione. Un primo affare, a parametro zero, sembra essere ormai definito e la dirigenza nerazzurra ha già il piano pronto per il nuovo ingresso.

“Svincolati, specialità della casa. L’ultimo messo nel mirino dall’Inter è Tahith Chong, olandese originario di Curaçao con papà cinese (il che ha attratto l’attenzione di Suning). A giugno, il novello Di Maria (secondo i più ottimisti), si congederà dal Manchester United per dire sì a Marotta e Ausilio che gli hanno prospettato un contratto fino al 2025 a 2 milioni – bonus inclusi – a stagione. Il percorso per il ragazzo, classe ‘99, è ben delineato per l’Inter che, abbandonata l’idea di girarlo al Jiangsu, lo presterà per facilitare il suo inserimento nel calcio italiano a un club amico”, si legge su Tuttosport.

“La prospettiva (al momento) non intriga molto l’entourage del giocatore e, in tal senso, Marotta e Ausilio dovranno essere bravi a prospettare al ragazzo un progetto tecnicamente interessante. Il meglio che offre il panorama dei club con cui l’Inter vanta buoni rapporti porta a tre soluzioni Parma, Sassuolo e Verona. Con quest’ultima destinazione favorita per un paio di concause. La prima tecnica: Chong pare il giocatore ideale per il sistema di gioco praticato da Ivan Juric. La seconda legata agli incastri di mercato: il prestito dell’olandese può essere contropartita – insieme a Federico Dimarco che a Verona è già in prestito con diritto di riscatto – per Marash Kumbulla, promosso a pieni voti dagli osservatori nerazzurri e già bloccato dall’Inter a fronte di una valutazione da 20 milioni”, aggiunge il quotidiano.