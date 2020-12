Christillin: “Juve? Non è crisi, a Pirlo serve tempo. La più forte in Serie A è l’Inter”

Evelina Christillin, membro del Comitato Esecutivo dell’UEFA e tifosa della Juventus, ha parlato dei bianconeri ai microfoni di TMW Radio. Questo il suo pensiero sulla squadra di Pirlo: “E’ banale dirlo, serviva un riassetto per Pirlo e del tempo per fargli trovare i suoi schemi. In parte c’è riuscito, alcune partite sono state buone, altre no. Vedi la prima parte del derby. Alcuni giocatori forse Pirlo ancora non ha deciso dove farli giocare, vedi Rabiot, Chiesa e Kulusevksi. E’ ancora una Juve in costruzione, ma il passaggio del turno di Champions è una buona cosa. Certo, siamo abituati a vedere la Juve in testa e ora quasi verrebbe da parlare di crisi ma non è così. E’ bello vedere tante squadre che possono lottare”.

C’è una Juventus più attenta in Champions? E chi teme di più in campionato?

“Sono curiosa di vedere cosa farà col Barcellona, visto che non c’è in palio un obiettivo importante. Le altre partite sono state buone ma non abbiamo giocato contro squadre stellari. E’ vero che abbiamo giocato meglio in Champions che in campionato. In questo momento la squadra più forte in A è l’Inter”.